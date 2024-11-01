■台風21号(コンレイ) 【写真を見る】【全般台風情報】台風21号あすにも温帯低気圧となり九州へこの後の勢力と進路は全国・九州・沖縄の天気【進路予想】 気象庁が11月1日18時50分に発表した内容です。 1日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    東シナ海中心位置    北緯29度35分 (29.6度)東経122度35分 (122.6度)進行方