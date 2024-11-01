「社会人野球日本選手権・１回戦、ＮＴＴ西日本−ホンダ」（１日、京セラドーム大阪）阪神からドラフト１位指名された伊原陵人投手（２４）＝ＮＴＴ西日本＝が先発し、３回１／３を５安打２失点で降板した。立ち上がりは圧巻だった。直球主体の投球で２者連続ゴロアウトを奪うと、２死からの初球内角高め直球で自己最速タイとなる１４９キロをマーク。最後はカットボールで見逃し三振に斬って三者凡退で終えた。「１５０キロ