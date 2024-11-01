姶良市の蒲生高校とイケダパンがコラボして作ったパンの販売が1日から始まりました。地元・蒲生の味噌がポイントです。店頭でお客さんに呼び掛けるのは、姶良市の蒲生高校商品開発コースの3年生です。イケダパンの協力を得て半年間かけて地元の魅力を伝えられるパンを開発。蒲生のはだか麦の味噌とマヨネーズを合わせてパンに挟んだその名も「みそかもーんマヨクッペ」が完成しました。（開発した生徒）「マ