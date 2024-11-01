3連休の熊本の天気は？「警報級大雨→行楽日和＆衣替え推進日」 まずは、11月2日の大雨についてです。 【写真を見る】台風21号は温帯低気圧へ “3連休の熊本の天気は？” 2日（土）は『警報級大雨』のおそれ低い土地の浸水・河川の増水・氾濫に警戒を 1日午後6時現在、台風21号は東シナ海にあって、中心気圧は998ヘクトパスカル。あす（2日）未明には、温帯低気圧に変わる見込みです。 2日（土）予想天気図 予想天気図です