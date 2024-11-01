沿道から何かを見つめる人たち。10月31日、岡山駅前で目撃されたのは、爆音をとどろかせながら暴走するバイクに駆け寄ってきた男性がキック、そして警察官ともみ合いの大乱闘です。楽しいはずのイベントが一転、大混乱に陥ったのです。撮影者：ものすごい数でしたね、100人以上はいました。ハロウィーン当日の10月31日、JR岡山駅前は仮装した人たちで歩道が埋め尽くされていました。多くの人が、年に一度のハロウィーンを楽しむ中