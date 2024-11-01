欧州株反発、米雇用統計発表を控えて 東京時間19:24現在 英ＦＴＳＥ100 8162.09（+51.99+0.64%） 独ＤＡＸ19168.74（+91.20+0.47%） 仏ＣＡＣ40 7391.66（+41.29+0.56%） スイスＳＭＩ 11881.63（+88.71+0.74%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:24現在 ダウ平均先物DEC 24月限42060.00（+113.00+0.27%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5758.50（+20.00