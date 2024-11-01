Number_i 神宮寺勇太が、10月30日に27歳の誕生日を迎えた。神宮寺は誕生日当日の様子を自身のInstagramに公開している。 参考：神宮寺勇太、26歳に一切の悔いなし「常に更新できてる」自身の“好き”を実らせた一年を総括 10月30日は、全国ツアー『Number_i LIVE TOUR 2024 No.I』神戸公演当日。神宮寺は「メンバーやiLYsに祝ってもらえて幸せでした」「本当にありがとう」「これからも楽しんで行きますわ」と