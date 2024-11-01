結婚生活において、義父母との関係性はときに微妙なバランスを必要とします。特に義母とのかかわりは、誤解やトラブルを引き起こす可能性も。今回は、義母との問題を乗り越えるための対処法を紹介します。古いアドバイスへの適切な対処もし義母から、時代遅れな指摘を受けた場合、無視するのではなく「ありがとうございます。今度相談してみますね」と軽やかに流しましょう。そうすることで、その場の空気を和やかに保つことができ