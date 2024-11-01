※11月22日、東証スタンダード市場に上場予定のガーデン [東証Ｓ]は1日、仮条件を発表した。 ●ガーデン 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：11月22日 事業内容：М＆Ａを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」 などの飲食事業 仮条件：3100円～3200円 想定発行価格：3100円 上場時発行済み株式数：660万株 公募：160万株 オӦ