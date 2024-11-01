David Milliken[ロンドン １日 ロイター] - Ｓ＆Ｐグローバル／ＣＩＰＳが１日発表した１０月の英国の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は４９．９と、４月以来初めて好不況の分かれ目となる５０をわずかに下回った。新規受注が減少した。予算案の発表を控えて警戒感が強まった。速報値は５０．３。９月は５１．５だった。Ｓ＆Ｐのディレクター、ロブ・ドブソン氏は「英製造業は不確かな足取りで第４・四半期のスター