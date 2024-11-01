三菱自動車は、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）のプラグインハイブリッド車（ＰＨＥＶ）「アウトランダーＰＨＥＶ」を大幅改良し、東京都内で１日、報道陣にお披露目した。バッテリーを刷新し、電気のみでの走行可能距離は１００キロを超えた。内装や見た目の質感も向上。日本では１０月３１日に発売しており、来年以降に欧州や北米などグローバル展開を予定している。アウトランダーＰＨＥＶは２０１３年、世界初のＳＵＶタイプ