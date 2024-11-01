石川県の輪島市、能登町、志賀町は１日、新たに計１４人を能登半島地震の災害関連死と正式に認定した。同地震の死者は新潟と富山両県の各２人を含め４２６人、うち関連死は１９９人となった。１４人の内訳は、輪島市、能登町が各６人、志賀町が２人。１０月２３日に開かれた県などの審査会で関連死に当たると答申を受けていた。