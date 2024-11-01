[11.1 J1第35節](U等々力)※19:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 1 チョン・ソンリョンDF 2 高井幸大DF 5 佐々木旭DF 8 橘田健人DF 13 三浦颯太MF 14 脇坂泰斗MF 19 河原創MF 23 マルシーニョMF 41 家長昭博MF 77 山本悠樹FW 20 山田新控えGK 98 山口瑠伊DF 35 丸山祐市MF 10 大島僚太MF 30 瀬川祐輔FW 9 エリソンFW 11 小林悠FW 17 遠野大弥監督鬼木達[鹿島アントラーズ]先発GK 1 早川友基DF 2 安