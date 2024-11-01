Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月1日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はリーグ最下位に沈む渋谷ABEMASで唯一、プラスポイントを築いている日向藍子（最高位戦）。マイナスポイントも400近く、既に危険水域。早々に迎えた正念場だ。【映像】頼れるママ・日向藍子の奮闘は！？（生中継）初年度から5年連続ファイナルシリーズ進出かつ優勝経験もある渋谷ABEMASだが、昨シーズンに初めてフ
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