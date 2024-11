Googleが開発するモバイルOSのAndroidは、例年8月・9月・10月に最新版がリリースされていました。ところが2024年10月31日のAndroid開発者ブログの中で、2025年に登場予定の「Android 16」は例年より早い2025年第2四半期(4〜6月)にリリースされる予定であることが発表されました。Android Developers Blog: More frequent Android SDK releases: faster innovation, higher quality and more polishhttps://android-developers.goog