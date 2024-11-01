中央日報がＢｕｇｓ！（バグス）とともに作ったＫ−ＰＯＰ投票サービス「Ｂｕｇｓ！フェイバリット（Ｆａｖｏｒｉｔｅ）」で実施された１０月第４週投票結果が出た。◇１０月第４週「ＨＯＴＴＥＳＴＴＲＥＮＤ」投票１位の主人公はねねこましろ最近最もホットなアーティストを選定する「ＨＯＴＴＥＳＴＴＲＥＮＤ」投票１位はＳＴＥＬＬＩＶＥ（ステライブ）のねねこましろが占めた。該当投票はファン投票８０％とストリーミン
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