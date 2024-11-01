銀座コージーコーナーは、11月1日から全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）でクリスマス限定スイーツギフトを販売する。今年のクリスマステーマ「FunFunChristmas（ファンファンクリスマス）〜サンタさんも楽しむクリスマス〜」に合わせて、サンタさんを主役にデザインしたかわいいBOX入りのスイーツギフト3品を11月1日から販売する。「クリスマス サンタ＆トナカイ（6個入）」「クリスマス サンタ＆スノーマンリー