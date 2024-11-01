中国電力島根原発2号機＝松江市島根県は1日、12月上旬の再稼働を予定する中国電力島根原発2号機（松江市）から半径30キロ圏内の緊急防護措置区域（UPZ）の住民などを対象に、甲状腺被ばくを防ぐ安定ヨウ素剤の事前配布申請を始めた。5キロ圏の予防防護措置区域（PAZ）の住民には7月に事前配布した。県によると、配布するのは松江市など4市のUPZ内に住み緊急時に速やかに受け取れない人や、PAZ内で勤務する人で、基本的に40歳未