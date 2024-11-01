¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó£Ò£Ç¡Ê£µ£°¡Ë¤È¸µ¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¹âÌøÌÀ²»¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç£²Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÄ»¡Á¥²¥Î¥à²òÀÏ¤¬²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¿·¤·¤¤Ä»Îà¤Î·ÏÅý¡Á¡×¡ÊÍèÇ¯£²·î£²£´Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ÎÊóÆ»ÆâÍ÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ä»Îà¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤Ï¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û½é¡£ÌîÄ»¹¥¤­¤¬¹â¤¸É×ÉØ¤Ç¡ÖÆüËÜÌîÄ»¤Î²ñ¡×²ñ°÷¤Î£Ò£Ç¤È¡¢¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÄ»¹¥¤­¤Î¹âÌø¤Ï¡¢²»À¼¥¬¥¤¥É¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¹âÌø¤Ï¡Ö»Ò¶¡