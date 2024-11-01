自宅で交際相手の女性に暴行を加えてけがをさせた疑いで、大学生の男が逮捕されました。別れ話を切り出され、暴行に及んだものとみられています。 傷害の疑いで逮捕されたのは、浜松市中央区和地山に住む大学生の男（21）です。 警察によりますと、男は10月28日午後8時頃、自宅で交際相手の会社員の女性（22）の大腿部を蹴るなどして、けがをさせた疑いがもたれています。 女性は打撲などの軽傷を負いました。 後日、女性から