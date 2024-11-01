Live Beam 3 ハーマンインターナショナルは、JBLブランドの完全ワイヤレスイヤフォン「Live Beam 3」「Live Buds 3」の2機種について、直販価格を改定。Live Beam 3は15％ 値下げした23,800円、Live Buds 3は18％ 値下げした22,000円で販売開始した。 ともにスマートタッチディスプレイ搭載の充電ケースを備えたモデルで、ノイズキャンセリング機能も搭載。BluetoothコーデックはSBC、AACに