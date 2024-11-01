「日本選手権オートレース・ＳＧ」（１日、川口）地元ＳＧに出走中の人気オートレーサー・森且行（５０）＝川口・２５期＝が、３日目２Ｒの予選で３着に入り、３日間の平均得点が５・３点（３走で１６点）となり、４日目の最終予選に勝ち上がった。レースは鐘ヶ江将平（飯塚）と松尾啓史（山陽）が１、２番手を走ったが、若井友和（川口）が３周３角で２車をまとめて差して快勝。森は４番手で機をうかがい、６周３角で松尾に