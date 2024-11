Image: Shutterstock Lifehacker 2024年10月12日掲載の記事より転載 えっ、睡眠以外にも休養はあるの?それこそが、Ideas.TEDで「The 7 types of rest that every person needs(誰にでも必要な7タイプの休養)」という記事タイトルを目にした時、私が思ったことでした。 休養=休み+養うこと普段から睡眠は意識して十分とるようにしていますが、記事を書いたダルトン=スミス医師によると、