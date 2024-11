ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は15日から、売上の一部を寄付する「LOVE HAS NO LIMITチャリティグッズ」の第2弾として、セサミストリートの新アート、ピーナッツとコラボしたスウェットなど新たなラインナップを販売する。【画像】エルモがハートから顔をのぞかせるコラボTシャツUSJは、CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”を推進するプロジェクトの