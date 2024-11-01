1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ18934014.5 25670 ２. 野村日経平均 1432718.0 39450 ３. 日経ベア２ 13191 3.3 312.9 ４. 楽天Ｗブル 12557-5.7 30440