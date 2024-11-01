1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数125、値下がり銘柄数433と、値下がりが優勢だった。 個別ではＳａｐｅｅｔ、Ｄｅｌｔａ－ＦｌｙＰｈａｒｍａがストップ高。Ａｉロボティクス、Ｓｃｈｏｏ、ライフネット生命保険、ＩＮＴＬＯＯＰなど5銘柄は年初来高値を更新。ミクリード、カバー、イントランス、ウォンテッドリー、アストロスケールホールディングスは値上がり率