アジア株上海株は不安定な動き好調な住宅統計も米大統領選警戒人民元ボラティリティ過去最高 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 20647.23（+329.90+1.62%） 中国上海総合指数 3299.61（+19.78+0.60%） 台湾加権指数 22710.41（-110.02-0.48%） 韓国総合株価指数 2553.61（-2.54-0.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 8121.60（-38.43-0.47%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79389.06（休場
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