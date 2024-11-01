慰安婦像に対する奇行にはじまり、様々な迷惑行為を配信して韓国で問題となっている外国人ユーチューバーが、今度は「旭日旗」と「竹島発言」で議論を呼んでいる。【写真】外国人ユーチューバー「安倍晋三！俺は君のために韓国人を…」と投稿渦中の人物は、日本での逮捕歴もある外国人ユーチューバーのジョニー・ソマリだ。11月1日、誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授が自身のフェイスブックを通じて「多くの人が情報