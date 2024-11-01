船井電機の本社（撮影：尾形文繁）10月24日、「世界のFUNAI」として親しまれた船井電機が東京地裁から破産決定を受けた。申請時の負債総額は469億円で、家電メーカーでは平成（1989年）以降、2000年11月に民事再生法の適用を申請した赤井電機（負債470億円）に次ぐ、4番目の大型倒産となった。1950年代に産声を上げ、トランジスタラジオやラジカセ、VHSビデオなど、時代のニーズに合わせて扱い品を変えて成長した。2000年代はデジ