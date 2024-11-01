ゲートに駐機するユナイテッド航空のボーイング製７８７―８ドリームライナー＝２０２１年３月、米ワシントン・ダレス国際空港/Daniel Slim/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）米ユナイテッド航空のカリフォルニア州サンフランシスコ発バージニア州ワシントン・ダレス国際空港行き２２４７便の乗務員と乗客が先月２８日、機内で暴力を振るった男を拘束したことが分かった。裁判所の文書で明らかになった。文書によると、エベレット・