先月31日午後、アン・ヒョソプが「2024 AHN HYO SEOP FANMEETING in JAPAN『I WANT TO SAY ( )』」のため、仁川(インチョン)国際空港を通じて日本へ出国した。同ファンミーティングは、本日(1日)、パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される。・アン・ヒョソプ「ソンジェ背負って走れ」監督の次回作「天国の夜」に出演なるか…オファー受け検討中・アン・ヒョソプ「MAPS JAPAN No․2」の表紙に抜擢!10月31日に発売