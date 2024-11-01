Googleが2024年10月31日にGoogleマップのアップデートを発表しました。今回のアップデートでは、マルチモーダルAIのGeminiを使った行き先提案機能や、目的地に向かう道中の寄り道提案機能、ドライブ中の車線表示機能、道路交通状況の報告機能などが追加されました。Google Maps updates: Gemini arrives, Immersive View expands and morehttps://blog.google/products/maps/gemini-google-maps-navigation-updates/Googleマップに