中国本土株式市場の上場企業数、９月末時点で５３６３社北京証券取引所の電子掲示板。（北京＝新華社記者/李鑫）【新華社北京11月1日】中国の業界団体、中国上場企業協会はこのほど、本土株式市場の上場企業数が9月末時点で5363社だったと発表した。証券取引所別では、上海が2271社、深圳が2839社、北京が253社。株式の種類別では、人民元建て本土株式の「A株」のみを発行する企業は5132社、米ドル（香港ドル）建