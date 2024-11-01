公益財団法人 武田科学振興財団は、2024年度の研究助成として、応募2,097件から562件を選出し、総額23億1,400万円を贈呈します。 科学振興財団「2024年度の研究助成対象562件決定」 公益財団法人 武田科学振興財団は、2024年度の研究助成として、応募2,097件から562件を選出し、総額23億1,400万円を贈呈。研究助成プログラム毎の助成対象者および応募件数・採択件数・採択率を財団ウェブサイト「研究助成対象者一覧」ペ