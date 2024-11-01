1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比920円安の3万8140円と急落。日経平均株価の前場現物終値3万8196.53円に対しては56.53円安。出来高は3万1624枚となっている。 TOPIX先物期近は2651.5ポイントと前日比43ポイント安、現物終値比5.28ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38140-