Amazonが2024年第3四半期(7〜9月)の業績を発表しました。また、Amazonは音声アシスタントであるAlexaを全面改修していることが報じられていましたが、この新しいAlexaのリリースが2025年まで延期されるとも報じられています。Amazon.com, Inc. - Amazon.com Announces Third Quarter Resultshttps://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2024/Amazon.com-Announces-Third-Quarter-Results/Amazon.com Announces