ちゃんみながプロデュースするガールズグループのオーディション『No No Girls』が話題を呼んでいる(画像:【No No Girls】/YouTubeチャンネル「BMSG」より)いまやアイドルの世界にオーディションの存在は欠かせない。近年の主流は、K-POPからの影響もあってサバイバル型のオーディションだ。そうしたなか、これまでにあまりなかったユニークなオーディションが始まっている。その名も『No No Girls』(通称「ノノガ」)。ちゃん