Apple関連の確度の高いリーク情報でおなじみのTF Internationalのアナリストであるミンチー・クオ氏が、Appleが2025年にリリースするiPhone 17シリーズから独自のWi-Fiチップを採用する予定であるという情報を発信しました。The iPhone 17 might use Apple’s own Wi-Fi chips - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/31/24284959/iphone-17-wifi-bluetooth-chip-broadcomクオ氏によると、記事作成時点でAppleは年間3億個以