強豪がしのぎを削るトップリーグに4年連続参戦モビリティビジネスのグローバル商社であるSPK(大阪市)は2024年10月25日、「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series Supported by GRAN TURISMO」のトップリーグに参戦することを発表しました。2021年から4年連続での参戦となります。SPKの参戦車両 (C)2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Gran Turismo” logos are registered tra