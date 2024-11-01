大塚ホールディングスの社長交代人事が内定した。井上眞代表取締役COOが代表取締役社長兼CEOに就任し、樋口達夫代表取締役社長兼CEOは取締役相談役に就く。2025年1月1日付。井上眞（いのうえまこと）氏は1958年8月9日生まれ。66歳。以下の通り歴任。2024 年1月から現職。1983年4月大塚製薬入社2008年6月同社執行役員診断事業部事業部長2009年6月同社常務執行役員医薬品事業部副事業部長2015年3月同社取締役（兼）専