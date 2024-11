Shot Naviはショットナビの新製品として、シンプルな操作性と、軽量で装着感の良い腕時計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Beyond Lite Plus』を2024年11月1日より販売中です。 Shot Navi『Beyond Lite Plus』 Shot Naviはショットナビの新製品として、シンプルな操作性と、軽量で装着感の良い腕時計型GPSゴルフナビ『Shot Navi Beyond Lite Plus』を2024年11月1日より販売中。 【コンセプト】従来品のHuG Beyond