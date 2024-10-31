[caption id="attachment_1236257" align="aligncenter" width="600"] Photo：Kaoru Yamada[/caption]ソフトとハードをつなぐ建築家・クマタイチ氏率いるTAILANDが、文京区水道、小日向エリアの商店街の一角にあるちいさなホテル「SHORTsuido」の1Fにて、地域に開かれた台湾ダイナー「BANRAI HANTEN(バンライハンテン)」を、10月19日(土)にオープンした。家庭的かつ本格的な味を楽しめる台湾ダイナー[caption id="attachment_12362