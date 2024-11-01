エディックワークスが提供する、FAX、メールやスキャンデータなどの文書を誰でも手軽に保存できるクラウドサービス『Parcel(パーセル)』が、2024年10月24日より『Parcel』のみでの利用が可能に。 エディックワークス『Parcel』 エディックワークスが提供する、FAX、メールやスキャンデータなどの文書を誰でも手軽に保存できるクラウドサービス『Parcel(パーセル)』が、2024年10月24日より『Parcel』のみでの利用が可能に