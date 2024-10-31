【モデルプレス＝2024/10/31】龍谷大学「Ryukoku Contest 2024」エントリーNo.2田尻真悠（たじり・まゆ）さんのインタビュー。【写真】「龍谷コンテスト2024」昨年度のファイナリスト◆田尻真悠（たじり・まゆ）さんプロフィール学部／学年：農学部／3年生出身地：大阪府誕生日：1月27日趣味：裁縫、お料理特技：衣装作り好きな食べ物：餃子好きな言葉（座右の銘）：結果が全て最近ハマっていること：ロングのエクステを付けたので