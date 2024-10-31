¸µAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂç²È»ÖÄÅ¹á¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ñ¥óºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ç¥Ñ¥óºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²È¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖHappyHalloween¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥í¥¦¥½¥¯¤ä¥¬¥¤¥³¥Ä¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ñ¥ó¤äÌÜ¶Ì¤òÉÕ¤±¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤òÊÂ¤ÙÂ¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Á°Æü¤Ë¤ÏAKB»þÂå¡ÖÃÏÊýÁÈ¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤