日本から返還された高麗時代の螺鈿（らでん）箱が韓国で「宝物」に指定される。【写真】ソウルに現存する「日本統治時代の遺構」韓国の国家遺産庁は10月31日、朝鮮王朝時代の仏画である「陜川海印寺霊山会上図」と「金泉直指寺釈迦如来三仏会図」を国指定文化遺産の「国宝」に指定すると発表した。また、日本から返還された「螺鈿菊花唐草文箱子」をはじめ、「華城龍珠寺甘露王図」「襄陽善林院址出土の金銅菩薩立像」などを「宝物