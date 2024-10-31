◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第５戦ソフトバンク―ＤｅＮＡ（３１日・みずほペイペイドーム福岡）ＤｅＮＡは５回までがっちり投打がかみ合い、主導権を握った。第１戦で投手の有原に痛恨の適時打を許した先発のジャクソンが、５回無失点と完璧な投球。打線は３回に筒香の適時打で先制し、４回には主将の牧が左越えへ３ランを放った。６回には左足甲を負傷している４番・オースティンが右越え二塁打を放ち、これでチーム２