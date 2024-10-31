◆報知新聞社杯第２７回エーデルワイス賞・Ｊｐｎ３（１０月３１日、門別競馬場・ダート１２００メートル、良）２歳牝馬による世代最初のダートグレード競走は３１日、１２頭（ＪＲＡ４、北海道７、川崎１＝イイデマイヒメ出走取消）で争われ、西村淳也騎手が騎乗し、単勝１・４倍の１番人気でＪＲＡのミリアッドラヴ（栗東・新谷功一厩舎、父ニューイヤーズデイ）が、好位から直線伸びてＶ。２着に２馬身半差をつけ、デビュー