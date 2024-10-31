¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂçÊªÉ×ºÊ¤¬¸½ÃÏ´ÑÀï¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¡¦ÅÄÃæ¾­Âç¤ÈºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¡£Î¤ÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÌîµå¤Ê¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤Ë¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤òÉ×ÉØ¤Ç¤«¤Ö¤Ã¤¿¼«»£¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÀÊ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÄº¾å·èÀï¤òËþ