wagamamaが運営するスポーツアンダーウェアブランド「OPT」は、ECサイトリニューアルを機に、22歳以下の学生が対象となる学割をスタートした。「OPT」のアンダーウェアについて「OPT」は「世界中にwagamama(我が儘)な人を増やす」をミッションに、2021年に元プロ女子サッカー選手であり、ノンバイナリー・トランスジェンダー男性でもある下山田志帆さんと内山穂南さんが立ち上げたスポーツアンダーウェアブランド。女性アスリート